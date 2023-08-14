«Август» завершает строительство логокомплекса в ОЭЗ «Липецк»

Правительство Липецкой области сообщило о ведении анонсированного еще в 2020 году строительства логистического комплекса АО «Август» на елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк». По словам чиновников, завершены работы с фундаментом, идет возведение металлоконструкций, в некоторых местах стартовали кровельные работы. В ближайшее время представители подконтрольной компании ООО «Август Логистика», совладельцем которого является АО, начнут набирать и обучать персонал.

В облправительстве не раскрыли объем инвестиций в проект, но рассказали, что мощность комплекса составит 26 тыс. паллет. По их словам, это означает, что поставка средств защиты растений в любое предприятие Черноземья будет осуществляться в течение суток.

«Появление подобного объекта на территории Липецкой области — еще одно подтверждение привлекательности нашей особой экономической зоны для инвесторов. Для региона — это рабочие места, в создании которых мы тоже заинтересованы»,— считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Планировалось, что логокомплекс запустится в 2022 году. При этом ожидаемый объем мощности составлял более 20 тыс. паллет, объем вложений оценивался в «более 500 млн руб.». Власти уточняли, что «комплекс будет выполнять функции распределительно-сортировочного центра средств защиты растений для предприятий агропромышленного комплекса Липецкой области и соседних регионов».

Почему в ОЭЗ «Липецк» был продан завод электроники, обслуживающий в том числе военные заказы, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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