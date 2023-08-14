Тюменские информационные госресурсы к 2025 году планируют перевести на российское ПО

С начала 2023 года хакеры совершили более 36 млн кибератак на государственные информационные ресурсы Тюменской области. Об этом сообщил Александр Моор, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ-Урал» на пресс-конференции губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам Александра Моора, взломов и утечки персональных данных не было. «Все государственные информационные системы Тюменской области на 100% российские. Мы недавно импортозаместились и перешли на российскую систему внутреннего документооборота»,— добавил он.

Также по его словам, сейчас используется 80% программного обеспечения российского производства, а к 2025 году планируется полностью перейти на отечественные решения. «Есть и специалисты, и тюменские разработки в области кибербезопасности и IT, которые мы используем. Вопрос кибербезопасности ключевой для всех, и мы стараемся двигаться максимально быстро»,— отметил Александр Моор.

Полина Хабарова, Анастасия Реутова

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