Тюменские информационные госресурсы к 2025 году планируют перевести на российское ПО

С начала 2023 года хакеры совершили более 36 млн кибератак на государственные информационные ресурсы Тюменской области. Об этом сообщил Александр Моор, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ-Урал» на пресс-конференции губернатора.
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По словам Александра Моора, взломов и утечки персональных данных не было. «Все государственные информационные системы Тюменской области на 100% российские. Мы недавно импортозаместились и перешли на российскую систему внутреннего документооборота»,— добавил он.
Также по его словам, сейчас используется 80% программного обеспечения российского производства, а к 2025 году планируется полностью перейти на отечественные решения. «Есть и специалисты, и тюменские разработки в области кибербезопасности и IT, которые мы используем. Вопрос кибербезопасности ключевой для всех, и мы стараемся двигаться максимально быстро»,— отметил Александр Моор.