Водителей электромобилей в Татарстане могут освободить от транспортного налога

Власти Татарстана могут освободить владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога. Законопроект внесен в Госсовет республики гендиректором «КамАЗ-Марко» Романом Мугерманом и главой профсоюза КамАЗа Ильдаром Шамиловым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Предлагается освободить водителей электрокаров от уплаты налога за транспорт с января 2024 года до 2029-го. При этом затем в течение трех лет для них будет действовать льгота в 50% от налоговых ставок, если документ будет принят.

По словам авторов законопроекта, за счет данных льгот вырастет покупательная способность электрокаров. Кроме того, будет развиваться соответствующая инфраструктура для потребностей автотранспортных средств, которые оборудованы электрическими двигателями. Депутаты также добавили, что в настоящее время в 35 регионах РФ, включая Москву, Московскую область и Крым, владельцы электромобилей уже освобождены от уплаты налогов.

При этом на реализацию проекта дополнительные деньги не нужны. Но бюджет Татарстана недополучит около 2,8 млн руб. в год в качестве поступлений по транспортному налогу.

В настоящее время проект находится на стадии предварительного рассмотрения.

"Ъ-Казань"