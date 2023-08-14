Куратором пермской социальной сферы может стать замглавы минтеррбеза

Новым замглавы Перми, курирующим социальную сферу, может стать замминистра территориальной безопасности пермского края Екатерина Мальцева, сообщило Ura.Ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», с действующим куратором «социалки» в мэрии Алексеем Грибановым не будет продлен контракт. Также на этот пост рассматривался глава Ленинского района Перми Александр Русанов.

Госпожа Мальцева пришла в краевое министерство в 2021 году, где курирует юридические вопросы, ранее имела опыт работы в одной из районных прокуратур Перми, а также городской прокуратуре.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «Ъ-Прикамье», что ее кандидатура рассматривается на пост социального замглавы. Она имеет отношение к молодежи, являясь членом комиссии по делам несовершеннолетних Пермского края. Сама госпожа Мальцева также курирует молодежное движение Пермского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Источник связывает возможное назначение юриста на этот пост с грядущим перераспределением полномочий в сфере образования, которое передается с муниципального на краевой уровень.