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Куратором пермской социальной сферы может стать замглавы минтеррбеза

Новым замглавы Перми, курирующим социальную сферу, может стать замминистра территориальной безопасности пермского края Екатерина Мальцева, сообщило Ura.Ru.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», с действующим куратором «социалки» в мэрии Алексеем Грибановым не будет продлен контракт. Также на этот пост рассматривался глава Ленинского района Перми Александр Русанов.

Госпожа Мальцева пришла в краевое министерство в 2021 году, где курирует юридические вопросы, ранее имела опыт работы в одной из районных прокуратур Перми, а также городской прокуратуре.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «Ъ-Прикамье», что ее кандидатура рассматривается на пост социального замглавы. Она имеет отношение к молодежи, являясь членом комиссии по делам несовершеннолетних Пермского края. Сама госпожа Мальцева также курирует молодежное движение Пермского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Источник связывает возможное назначение юриста на этот пост с грядущим перераспределением полномочий в сфере образования, которое передается с муниципального на краевой уровень.

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