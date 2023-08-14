УКВЗ будет сотрудничать с производителем нефтегазового оборудования

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в состав «Роскосмоса») заключил соглашение о намерениях реализовывать совместные проекты с производителем нефтегазового оборудования «ЭдАн Инжиниринг». Документ об этом стороны подписали в ходе международного военно-технического форума «Армия-2023», сообщают в УКВЗ.

В рамках соглашения стороны намерены реализовывать проекты нефтегазовом и высокотехнологичном секторе. Для более эффективной работы рассматривается возможность создания совместного предприятия, на котором будет налажен выпуск контейнерных автозаправочных станций (КАЗС) и насосного оборудования.

«Основная задача совместного предприятия — наладить производство оборудования, превосходящего зарубежные аналоги, за счет применения наработанных в космосе технологий в гражданском секторе промышленности»,— уточняет гендиректор «ЭдАн Инжиниринг» Эдуард Анимаев.

ООО «ЭдАн Инжиниринг» (Москва) выпускает оборудование под маркой «Нара». Продукция предприятия используется на 70% АЗС на территории России и СНГ, на космодроме Байконур, крупнейших аэропортах РФ и в ведущих нефтегазовых компаниях.

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