В Нижнем Новгороде похищены собранные с жителей средства на содержание 200 домов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых должностных лиц нижегородского ООО «Структура». Они обвиняются в мошенничестве при сборе взносов содержание и обслуживание с жителей 200 многоквартирных домов.

По данным прокуратуры, всего было похищено более 27 млн руб. В ходе расследования установлено, что на основании сфальсифицированных обвиняемыми протоколов голосования общих собраний собственников помещений ООО «Структура» было избрано организацией, осуществляющей содержание и обслуживание домов.

Реальной деятельности компания не вела. Для создания видимости обслуживания проводились только работы по аварийным заявкам жильцов. Перечисленные жильцами в управляющую компанию денежные средства расходовались на личные нужды обвиняемых. В целях возмещения причиненного ущерба на их имущество наложен арест в размере 24 млн руб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Репин