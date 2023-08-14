Производство мороженого на Кубани выросло на 17% в первом полугодии 2023 года

В первом полугодии 2023 года на Кубани было произведено 39 млн кг мороженого, что на 17% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает РБК-Краснодар со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инвестиционный портал Краснодара Фото: Инвестиционный портал Краснодара

Во II квартале производство составило 24 млн кг. Это на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года, где показатель составил 21 млн кг продукции.

В то же время объем производства в Ростовской области в первом полугодии составил 5,2 млн кг, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство мороженого увеличилось и в Ставропольском крае. Там было произведено 5,2 млн кг продукции, что на 24% больше, чем в прошлом году.

Замгендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов пояснил, что высокий спрос на данную продукцию связан с приходом лета и жаркой погоды, а также стабилизацией цен на упаковку и путей ее поставок. Кроме того, в этом году наблюдается снижение цен на сырое молоко, в связи с чем производители решили сделать запасы продукции с высоким сроком хранения.

Валерия Каманина

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