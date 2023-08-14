СКР: в Саратове ремонт здания МВД закончился уголовным делом

В Саратове после окончания ремонта в здании МВД завели уголовное дело о даче крупной взятки должностному лицу (п. «в» ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 9 августа 63-летний подозреваемый передал действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотруднику ГУ МВД Саратовской области 300 тыс. руб. за подписание документов о приемке работ по договору о ремонте здания одного из подразделений ведомства.

Злоумышленника вычислили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. Уголовным делом занимаются в следственном управлении областного СКР.

Дарья Васенина

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