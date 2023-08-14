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На Тамани археологи обнаружили следы древнейшей в России синагоги

Фанагорийская археологическая экспедиция при раскопках на Таманском полуострове обнаружила основание и контуры стен синагоги, построенной в начале 1 века н.э., сообщает пресс-служба фонда «Вольное дело». По мнению ученых, существовавшая в античном городе Фанагория синагога – самая древняя на территории России и одна из древнейших в мире.

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Контуры стен одной из древнейших в мире синагог найдены Фанагорийской археологической экспедицией, ведущей раскопки на Таманском полуострове

Контуры стен одной из древнейших в мире синагог найдены Фанагорийской археологической экспедицией, ведущей раскопки на Таманском полуострове

Фото: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Артефакты, найденные Фанагорийской археологической экспедицией при раскопках одной из древнейших в мире синагог на Таманском полуострове

Артефакты, найденные Фанагорийской археологической экспедицией при раскопках одной из древнейших в мире синагог на Таманском полуострове

Фото: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Артефакты, найденные Фанагорийской археологической экспедицией при раскопках одной из древнейших в мире синагог на Таманском полуострове

Артефакты, найденные Фанагорийской археологической экспедицией при раскопках одной из древнейших в мире синагог на Таманском полуострове

Фото: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Артефакты, найденные Фанагорийской археологической экспедицией при раскопках одной из древнейших в мире синагог на Таманском полуострове

Артефакты, найденные Фанагорийской археологической экспедицией при раскопках одной из древнейших в мире синагог на Таманском полуострове

Фото: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Артефакты, найденные Фанагорийской археологической экспедицией при раскопках одной из древнейших в мире синагог на Таманском полуострове

Артефакты, найденные Фанагорийской археологической экспедицией при раскопках одной из древнейших в мире синагог на Таманском полуострове

Фото: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Артефакты, найденные Фанагорийской археологической экспедицией при раскопках одной из древнейших в мире синагог на Таманском полуострове

Артефакты, найденные Фанагорийской археологической экспедицией при раскопках одной из древнейших в мире синагог на Таманском полуострове

Фото: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

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Контуры стен одной из древнейших в мире синагог найдены Фанагорийской археологической экспедицией, ведущей раскопки на Таманском полуострове

Фото: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Артефакты, найденные Фанагорийской археологической экспедицией при раскопках одной из древнейших в мире синагог на Таманском полуострове

Фото: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Артефакты, найденные Фанагорийской археологической экспедицией при раскопках одной из древнейших в мире синагог на Таманском полуострове

Фото: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Артефакты, найденные Фанагорийской археологической экспедицией при раскопках одной из древнейших в мире синагог на Таманском полуострове

Фото: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Артефакты, найденные Фанагорийской археологической экспедицией при раскопках одной из древнейших в мире синагог на Таманском полуострове

Фото: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Артефакты, найденные Фанагорийской археологической экспедицией при раскопках одной из древнейших в мире синагог на Таманском полуострове

Фото: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Фанагорийская синагога представляет собой прямоугольное здание длиной 21 м и шириной 6 м. Синагога отличалась богатым убранством: внутри здания найдены ритуальные мраморные семисвечники – меноры, столы для богослужений и фрагменты мраморных стелл. Строительство синагоги в Фанагории относится к периоду «Второго храма» – историческому отрезку, когда центром религиозной жизни иудеев был храм в Иерусалиме, построенный на месте первого иерусалимского храма после его разрушения вавилонянами. Все основные религиозные ритуалы проходили в храме, синагоги были большой редкостью и возводились представителями диаспоры, которые жили далеко от Иерусалима. Синагога в Фанагории просуществовала до середины 6 века н.э., когда во время нападения варварских племен город был разграблен, а здания сожжены.

Фанагорийская экспедиция Института археологии РАН ведет археологические раскопки на территории историко-археологического музея-заповедника «Фанагория». С 2004 года раскопки ведутся при поддержке фонда «Вольное дело» предпринимателя Олега Дерипаски.

Анна Перова, Краснодар

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