Роспотребнадзор: Сумма компенсаций в пользу потребителей в Татарстане выросла втрое

С начала года татарстанцы отсудили в свою пользу 75 млн руб., включая 2 млн руб. морального вреда. Эта сумма втрое больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным управления, всего за первое полугодие в ведомство поступило 3,7 тыс. обращений по вопросам защиты прав потребителей, что почти на 3% меньше, чем годом ранее. Все жалобы были рассмотрены в установленные законом сроки.

Всего сотрудники ведомства подали 62 иска в суд в пользу потребителей, включая 32 в защиту конкретного потребителя. Удельный вес дел, по которым решения были приняты положительно, составил 91%.

"Ъ-Казань"