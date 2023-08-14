На СКЖД почти в 1,5 раза выросли перевозки груженых контейнеров

За 7 месяцев текущего года количество отправленных груженых контейнеров выросло на 48,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба СКЖД.

Наиболее заметен рост перевозки химикатов и соды – 7,8 тыс. ДФЭ (+21,2%); автомобилей и комплектующих – 5,5 тыс. ДФЭ (+45%); строительных грузов – свыше 4 тыс. ДФЭ (в 2,1 раза больше); продовольственных товаров – 3,8 тыс. ДФЭ (+57,6%); машин, станков, двигателей – 1,6 тыс. ДФЭ (+28,4%); сборных грузов – 1,5 тыс. ДФЭ (в 2,6 раза больше); химических и минеральных удобрений – 1,4 тыс. ДФЭ (в 2,5 раза больше); нефти и нефтепродуктов – 1,3 тыс. ДФЭ (в 4,7 раза больше).

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

Сергей Иванов