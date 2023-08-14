Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На СКЖД почти в 1,5 раза выросли перевозки груженых контейнеров

За 7 месяцев текущего года количество отправленных груженых контейнеров выросло на 48,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба СКЖД.

Наиболее заметен рост перевозки химикатов и соды – 7,8 тыс. ДФЭ (+21,2%); автомобилей и комплектующих – 5,5 тыс. ДФЭ (+45%); строительных грузов – свыше 4 тыс. ДФЭ (в 2,1 раза больше); продовольственных товаров – 3,8 тыс. ДФЭ (+57,6%); машин, станков, двигателей – 1,6 тыс. ДФЭ (+28,4%); сборных грузов – 1,5 тыс. ДФЭ (в 2,6 раза больше); химических и минеральных удобрений – 1,4 тыс. ДФЭ (в 2,5 раза больше); нефти и нефтепродуктов – 1,3 тыс. ДФЭ (в 4,7 раза больше).

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

Сергей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...