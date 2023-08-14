Суд оставил под арестом главного инженера челябинской ОКБ №3

Челябинский областной суд оставил в силе продление срока содержания под стражей главному инженеру областной клинической больницы №3 (ОКБ №3) Вячеславу Кадочникову, обвиняемому в мошенничестве и получении взятки. Мера пресечения будет действовать до 24 сентября, сообщают в суде.

«Обжалуя постановление районного суда, адвокаты просили его отменить, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. В частности домашний арест либо подписку о невыезде и надлежащем поведении»,— уточняют в облсуде.

Вячеслава Кадочникова задержали в ноябре прошлого года. С этого момента он находится под стражей. По версии следствия, с января 2021 по март 2022 года главный инженер получил от индивидуального предпринимателя свыше 2,3 млн руб. за утверждение завышенных объемов по контрактам на утилизацию и вывоз жидких отходов из подведомственного ОКБ инфекционного центра в поселке Малая Сосновка. Ущерб региональному бюджету составил 8,6 млн руб. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области.

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