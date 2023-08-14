На участке трассы Екатеринбург — Тюмень с 15 по 17 августа будут временно ограничивать движение

На участке трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень возле Богдановича (Свердловская область) будут временно ограничивать движение в период с 15 по 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На участке будут проводиться работы по фрезерованию и укладке дорожного покрытия. Проезд будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков. Ограничения ожидаются с 22:00 15 августа до 03:00 16 августа и с 22:00 16 августа до 03:00 17 августа.

Полина Хабарова

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