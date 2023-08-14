75-летнего жителя Башкирии оштрафовали за дискредитацию армии

Судья Иглинского межрайонного суда Башкирии Артур Залов приговорил 75-летнего местного жителя Зайнуллу Гаждиева к штрафу в 100 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда. Поводом к судебному разбирательству послужили комментарии подсудимого, которые он оставил в январе текущего года во «ВКонтакте» по поводу проведения СВО на Украине.

Зайнулле Гаждиеву грозило до пяти лет лишения свободы. Вынося приговор, судья учел возраст подсудимого, его состояние здоровья, признание вины и отсутствие судимостей ранее.

В марте 2022 года Зайнулла Гаждиев был оштрафован тем же судом на 30 тыс. руб. за критику СВО в соцсетях.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте