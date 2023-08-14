Двое нижегородцев попали под следствие из-за фиктивной прописки для иностранцев

В отношении нижегородской пенсионерки возбуждено уголовное дело за фиктивную регистрацию по своему месту жительства четырех иностранных граждан. По данным полиции, 66-летняя женщина «прописала» у себя в квартире в Ленинском районе Нижнего Новгорода двух иностранцев. При этом она заранее знала, что жить по месту регистрации приезжие из ближнего зарубежья не будут.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Аналогичный факт фиктивной постановки на учет иностранцев выявлен в Канавинском районе. Ранее неоднократно судимый житель улицы Гордеевской предоставил в миграционный отдел уведомление о постановке учет четырех приезжих из ближнего зарубежья. При этом он также понимал, что по месту регистрации иностранцы жить не будут. В отношении нижегородца также возбуждено уголовное дело.
В обоих случаях дела возбуждены по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства. Нарушителям по этой статье может грозить лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. На время предварительного расследования с обвиняемых взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении.