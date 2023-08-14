Двое нижегородцев попали под следствие из-за фиктивной прописки для иностранцев

В отношении нижегородской пенсионерки возбуждено уголовное дело за фиктивную регистрацию по своему месту жительства четырех иностранных граждан. По данным полиции, 66-летняя женщина «прописала» у себя в квартире в Ленинском районе Нижнего Новгорода двух иностранцев. При этом она заранее знала, что жить по месту регистрации приезжие из ближнего зарубежья не будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Аналогичный факт фиктивной постановки на учет иностранцев выявлен в Канавинском районе. Ранее неоднократно судимый житель улицы Гордеевской предоставил в миграционный отдел уведомление о постановке учет четырех приезжих из ближнего зарубежья. При этом он также понимал, что по месту регистрации иностранцы жить не будут. В отношении нижегородца также возбуждено уголовное дело.

В обоих случаях дела возбуждены по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства. Нарушителям по этой статье может грозить лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. На время предварительного расследования с обвиняемых взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Андрей Репин