В ЗАГС Астраханской области рассказали о сменивших пол жителях региона

Служба ЗАГС Астраханской области опубликовала данные по смене пола в регионе.

Чиновники напомнили, что 24 июля вступил в силу Федеральный закон (ФЗ), запрещающий смену пола. «Единственным исключением станут медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных физиологических аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, обусловленных нарушением формирования половых органов у детей», — сообщили в пресс-службе ЗАГС, уточнив, что для таких вмешательств потребуется заключение медицинской комиссии.

Пройти такие медкомиссии предстоит и тем, кто сменил пол до вступления в силу нового закона. От этого будет зависеть действие в отношении сменивших пол граждан некоторых положений ФЗ. В частности, изменения в законодательстве подразумевают расторжение брака с поменявшими пол россиянами. Также такие граждане потеряли право усыновлять детей и оформлять над ними опекунство.

По данным регионального ЗАГС, с 2018 по 2022 годы в Астраханской области пол сменили 13 человек.

Дарья Васенина

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