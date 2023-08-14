В Татарстане из-за птичьего гриппа изымут 300 тысяч яиц

В Татарстане в связи со вспышкой птичьего гриппа на птицефабрике «Башкирская» изымут и вывезут 300 тыс. яиц, которые были произведены данной фирмой. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вспышка на птицефабрике была зафиксирована на прошлой неделе. Сама фирма была признана очагом заболевания, а населенные пункты в радиусе 5 км были включены в угрожаемую зону. При этом Татарстан оказался вне данной территории. Однако яйца птицефабрики поставляются в республику.

В настоящее время яйца уже изъяты, а вся другая продукция опечатана на складах и находится на ответственном хранении. В ближайшие дни ее вернут владельцу для утилизации.

"Ъ-Казань"