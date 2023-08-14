Моральную компенсацию взыскали с детского сада Удмуртии за перелом ноги ребенка

В столице Удмуртии состоялась проверка по факту травмирования ребенка в детском саду. В частности, мальчик получил перелом ноги во время прогулки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел зимой на участке детского сада. Ребенок получил травму при падении со снежного бордюра. Отмечается, что перелом причинил тяжкий вред здоровью ребенка, в результате чего «он испытал нравственные страдания и лишился привычного образа жизни».

С детского образовательного учреждения взыскали компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. руб.