Торги на право комплексного развития территории по ул. Плеханова проведут в конце августа

Министерство строительства Пермского края объявило торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки по ул. Плеханова в Дзержинском районе Перми. По информации на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ», где проводился аукцион, начальная цена лота составляет 1,2 млн руб., шаг торговой сессии — 49,6 тыс. руб. (4% от начальной цены). Итоги торгов подведут 31 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: аукционная документация Фото: аукционная документация

Территория, предлагаемая к освоению, располагается в районе улиц Плеханова, Кронштадтской и Лугового переулка. Она состоит из десяти земельных участков общей площадью 1,3 га. Там находятся дома 1958 года постройки, требующие капитального ремонта или реконструкции.

В краевом минстрое уточнили, что в рамках проекта КРТ победителю торгов предстоит расселить и снести восемь многоквартирных малоэтажных жилых домов по ул. Плеханова, 51, 51а, 51б, 53а, 54, 55, 55а, 56, и одно административное здание на ул. Плеханова, 53. Затем в течение семи лет застройщик должен будет осуществить комплексное развитие территории и построить около 20 тыс. кв. м жилья со встроенным детским садом. Помимо этого, по договору КРТ компания будет обязана предоставить жителям расселяемых домов другое равнозначное жилое помещение в этом же районе, в доме с износом не более 30% или денежное возмещение по текущей рыночной цене.

О планах краевых властей реализовать программу КРТ на территории по ул. Плеханова стало известно в конце июля, когда минстрой региона опубликовал советующий приказ. Ранее власти уже заключили ряд подобных договоров с застройщиками. В частности, по инициативе правообладателя участка спецзастройщик «Железно Пермь» планирует возвести многоквартирные дома, применив комплексный подход к жилой застройке на территории, ограниченной улицами Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной.