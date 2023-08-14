Никита Михалков приедет в Самару с творческим вечером и спектаклем

Встреча с актером и режиссером Никитой Михалковым под названием «Территория моей любви» (16+) пройдет 8 сентября на сцене Самарского академического театра драмы имени Горького. Артист поделится интересными историями из жизни и расскажет о себе и людях, которых повстречал на своем творческом пути. Об этом сообщают представители самарского театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме того, 21 сентября артисты Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова покажут музыкально-драматический спектакль «Угрюм-река – жизни океан» (16+) по мотивам романа Вячеслава Шишкова. Как сообщается в афише, в постановке элементы детектива, мистики, комедии переплетены с таежными пейзажами и любовной драмой.

В спектакле звучит фортепианный квинтет Дмитрия Шостаковича. Роли в постановке исполнили народный артист РФ Валерий Баринов, а также Екатерина Нестерова и Георгий Иобадзе.

Ранее академия Никиты Михалкова показала на сцене самарского оперного театра спектакль «Метаморфозы II. Жены артистов» по Ивану Бунину и Антону Чехову. Режиссер приехал в город представить постановку.

Первую часть «Метаморфоз» Самара не видела. Но накануне приезда артистов стало известно, что на их гастроли из бюджета Самарской области было направлено 4,2 млн руб.

Лучшие кадры визита режиссера в город – в фотогалерее «Ъ-Волга» «Михалков за 4 миллиона».

Георгий Портнов