Петербургский геральдический завод поставит награды за 9,5 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» по итогам аукциона заключит контракт на изготовление наградных комплектов с ООО «Петербургский геральдический завод», сообщается на сайте госзакупок. Компания, ставшая единственным участником торгов, предложила исполнить контракт по его начальной цене — 9,58 млн руб.

Как следует из аукционной документации, поставщик должен изготовить и передать заказчику 11 комплектов, среди которых серебряные ордена «Салават Юлаев», «Дружба народов», «Григорий Аксаков», «Генерал М. Шаймуратов», медали «Материнская слава», «Родительская доблесть», «За трудовую доблесть» из томпака (латуни) и медаль «М.Шаймуратов» из нейзильбера, наградные знаки с наименованием «Народный» или «Заслуженный», нагрудные знаки «За борьбу с COVID-19» и «Доброволец волонтер» из томпака. К орденам полагается футляр из древесноволокнистой плиты, к остальным наградам — из пластмассы, покрытой флоком.

ООО «Петербургский геральдический завод» зарегистрировано в марте 2016 года. Уставный капитал предприятия — 10 тыс. руб. Владелец — Владислав Аксенов. В 2022 году выручка ООО составила 36,8 млн руб., чистая прибыль — 15,7 млн руб.

Майя Иванова

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