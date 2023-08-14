Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 15:20

Все госаптеки Удмуртии готовы к приему электронных рецептов

В Удмуртии 142 государственные аптеки готовы к приему и обслуживанию электронный рецептов. Сервис внедряется в республике в пилотном режиме, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам директора государственного унитарного предприятия «Аптеки Удмуртии» Константин Егорова, во всех аптеках доработали программное обеспечение, которое дает возможность проверить данные по рецепту. Когда врач выписывает рецепт в медицинской информационной системе, данные автоматически передаются в электронном виде в аптечную сеть. Все аптеки также оснастили специальными сканерами, которые позволяют считать код с различных носителей.

Отмечается, что выписка электронных рецептов необходима пациентам, которые обеспечиваются льготными препаратами. Всего за семь месяцев 2023 года для льготников выписали более 372 тыс. рецептов, что из которых дублируется в электронном варианте.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...