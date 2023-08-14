Все госаптеки Удмуртии готовы к приему электронных рецептов

В Удмуртии 142 государственные аптеки готовы к приему и обслуживанию электронный рецептов. Сервис внедряется в республике в пилотном режиме, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам директора государственного унитарного предприятия «Аптеки Удмуртии» Константин Егорова, во всех аптеках доработали программное обеспечение, которое дает возможность проверить данные по рецепту. Когда врач выписывает рецепт в медицинской информационной системе, данные автоматически передаются в электронном виде в аптечную сеть. Все аптеки также оснастили специальными сканерами, которые позволяют считать код с различных носителей.

Отмечается, что выписка электронных рецептов необходима пациентам, которые обеспечиваются льготными препаратами. Всего за семь месяцев 2023 года для льготников выписали более 372 тыс. рецептов, что из которых дублируется в электронном варианте.