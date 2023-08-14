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В Кубанский госуниверситет по квоте для детей участников СВО зачислены 68 человек

В ходе нынешней приемной кампании на обучение в Кубанский государственный университет (КубГУ) по отдельной квоте для детей участников СВО зачислены 68 человек, сообщил «Ъ-Юг» проректор по довузовскому и дополнительному профессиональному образованию КубГУ Семен Кустов. Студентов-льготников приняли шестнадцать из семнадцати факультетов университета.

Отдельная квота по приему в высшие учебные заведения для детей участников специальной военной операции предусматривает резервирование не менее 10% бюджетных мест для данной категории абитуриентов. В этом году в приемную комиссию КубГУ в рамках отдельной квоты было подано около двухсот заявлений, по итогам вступительных испытаний в университет зачислены 56 человек, еще 12 человек поступили без экзаменов как дети погибших или раненых участников СВО. По информации проректора КубГУ Семена Кустова, абитуриентов, не прошедших по конкурсу в рамках отдельной квоты в 2023 году, университет планирует обучать за счет средств от приносящей доход деятельности – такие абитуриенты будут зачислены на договорную форму обучения, но освобождены от оплаты обучения.

Анна Перова, Краснодар

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