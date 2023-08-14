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Фестиваль уличных театров пройдет в парке «Швейцария»

В нижегородском парке «Швейцария» 18 и 19 августа пройдет фестиваль уличных театров «Улица», в котором примут участие десять творческих коллективов, сообщает администрация парка.

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

На фестиваль впервые приедет труппа из Эквадора — театр «Тромпос и Гарабатос». Также в нем примут участие коллективы из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары, Смоленской области и Татарстана.

Откроется фестиваль спектаклем «Monsters» санкт-петербургского коллектива «Странствующие куклы господина Пежо».

Андрей Репин

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