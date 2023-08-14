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Началась установка причала для Толгского монастыря

14 августа в Ярославле началась установка нового причала у Толгского монастыря, сообщает портал ЯрНьюс. Заказчиком работ является ГКУ «Единая служба заказчика», подрядчиком — АО «Ярославский речной порт».

Буксировка причала

Буксировка причала

Фото: ЯрНьюс

Буксировка причала

Фото: ЯрНьюс

Новый причал оплатил бюджет Ярославской области, его стоимость составляет 28 млн руб. Причал должен вмещать не менее 50 пассажиров.

Дебаркадер украшен декоративной башенкой, гербом города, изображением монастыря и имеет две светящиеся надписи: «Ярославль» и «Толгский монастырь». Теплоходный маршрут от Речного вокзала в Ярославле до Толгского монастыря пользуется большой популярностью как у ярославцев, так и у туристов.

Антон Голицын

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