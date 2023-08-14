«Нужно относиться к вейпу как ко всем зависимостям с применением законов профилактики и лечения»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал добиваться полного запрета вейпов в России. Он напомнил, что в Казахстане члены межведомственной комиссии проголосовали за введение запрета на продажу, импорт, экспорт и производство электронных сигарет, жидкостей и ароматизаторов к ним. Кандидат медицинских наук, главный врач краснодарской клиники «Центр здоровья» Игорь Новицкий считает инициативу своевременной. Психиатр уверен, что потребители электронных сигарет недооценивают их пагубное влияние на здоровье.



Игорь Новицкий

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«Инициатива Госдумы РФ о полном запрете вейпов в России является своевременной, однако необходимо более детально изучить причины самого явления и возможные последствия запрета. Вейп по сути являются электронной сигаретой с самыми разнообразными наполнителями и электронными устройствами-распылителями. Первые вейпы появились в России в конце нулевых годов и рекламировались как безопасная замена сигарет, но обрели популярность после принятия в 2013 году антитабачного закона, запрещающего курение в общественных местах. Таким образом, вейпы получили свое распространение в качестве замены предыдущего вида курения. В настоящее время на рынке представлено уже более 200 различных брендов электронных сигарет.

Существует четыре основных мифа по поводу вейпов. Первый - “вейп менее вреден чем сигареты”. Электронные сигареты нагревают никотин (извлекаемый из табака), ароматизаторы и другие химические вещества для создания аэрозоля. Пагубное влияние курения для здоровья — доказанный факт, а вот влияние огромного количества химвеществ еще стоит исследовать. И такие исследования уже ведутся. Так, на межрегиональной онлайн-конференции “Борьба с нелегальной торговлей табаком как точка роста экономики региона”, которую провел ИД “Ъ-Юг” совместно с ИД “Ъ Кубань-Черноморье”, заместитель директора по научной работе и инновациям Всероссийского НИИ табака, махорки и табачных изделий Евгения Гнучих рассказала, что 38% образцов жидкостей для электронных систем доставки никотина (ЭСДН), исследованных специалистами института, не соответствуют требованиям законодательства. Кроме того, производители зачастую указывают на упаковке товара уровень содержания никотина, который не соответствует действительности, а значит, вводят покупателя в заблуждение. Ко всему, установлено, что как только устройство начинает работать на повышенной мощности и идет высокий разогрев жидкости, то в аэрозоль, которую вдыхает курящий, выбрасываются опасные компоненты в объеме, намного превышающем количество таковых в сигарете.

Второй миф - “вейп не вызывает зависимость”. Я как врач утверждаю — вызывает и психическую, и физическую зависимость. Есть симптомы отмены: нервозность, желание вновь “парить”, головная боль, повышение артериального давления и т. д. Многие потребители даже не осознают, что картриджи для электронных сигарет содержат никотин, и предполагают, что они содержат только ароматизатор. Легкая доступность вейпов, заманчивая реклама, различные вкусы жидкостей для электронных сигарет и вера в то, что они безопаснее, помогли сделать их привлекательными для молодежи. Кроме того, вейпы легко скрыть от родителей, поскольку они не оставляют после себя запах табачных сигарет и часто маскируются под флешки.

Третий миф - “вейп лучший способ бросить курить сигареты”. Почти семь из десяти курильщиков говорят, что хотят бросить, и может возникнуть соблазн перейти на электронные сигареты, как способ облегчить переход от традиционных сигарет к полному отказу от курения. Но многочисленные исследования показывают, что зависимые после перехода на электронные сигареты периодически продолжают курить и обычные сигареты.

Четвертый миф - “вейп уменьшает общее количество курильщиков”. Среди молодежи электронные сигареты, особенно одноразовые, более популярны, чем любой традиционный табачный продукт. Плюс ко всему, электронные сигареты имеют более низкую стоимость использования, чем традиционные, и молодежь находит отсутствие запаха привлекательным, что частично снижает стигматизацию курения. При этом, люди, которые в противном случае никогда бы не курили, приобретают эту привычку.

К большому сожалению, употребление вейпов в Краснодарском крае учащается, и это касается, прежде всего, молодого поколения. Курений вейпов становится модным и имеет социализирующий эффект при совместном употреблении – чтобы не отставать от сверстников. Вейп-шопы и бары, вейп-кафе и фестивали — за короткий срок появилась целая субкультура потребителей вейпов. На мой взгляд, нужно относиться к вейпу как ко всем зависимостям с применением законов профилактики и лечения».

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