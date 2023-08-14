Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Нужно относиться к вейпу как ко всем зависимостям с применением законов профилактики и лечения»

Психиатр Игорь Новицкий о необходимости запрета электронных сигарет

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал добиваться полного запрета вейпов в России. Он напомнил, что в Казахстане члены межведомственной комиссии проголосовали за введение запрета на продажу, импорт, экспорт и производство электронных сигарет, жидкостей и ароматизаторов к ним. Кандидат медицинских наук, главный врач краснодарской клиники «Центр здоровья» Игорь Новицкий считает инициативу своевременной. Психиатр уверен, что потребители электронных сигарет недооценивают их пагубное влияние на здоровье.

Игорь Новицкий

Игорь Новицкий

Фото: предоставлено автором

«Инициатива Госдумы РФ о полном запрете вейпов в России является своевременной, однако необходимо более детально изучить причины самого явления и возможные последствия запрета. Вейп по сути являются электронной сигаретой с самыми разнообразными наполнителями и электронными устройствами-распылителями. Первые вейпы появились в России в конце нулевых годов и рекламировались как безопасная замена сигарет, но обрели популярность после принятия в 2013 году антитабачного закона, запрещающего курение в общественных местах. Таким образом, вейпы получили свое распространение в качестве замены предыдущего вида курения. В настоящее время на рынке представлено уже более 200 различных брендов электронных сигарет.

Существует четыре основных мифа по поводу вейпов. Первый - “вейп менее вреден чем сигареты”. Электронные сигареты нагревают никотин (извлекаемый из табака), ароматизаторы и другие химические вещества для создания аэрозоля. Пагубное влияние курения для здоровья — доказанный факт, а вот влияние огромного количества химвеществ еще стоит исследовать. И такие исследования уже ведутся. Так, на межрегиональной онлайн-конференции “Борьба с нелегальной торговлей табаком как точка роста экономики региона”, которую провел ИД “Ъ-Юг” совместно с ИД “Ъ Кубань-Черноморье”, заместитель директора по научной работе и инновациям Всероссийского НИИ табака, махорки и табачных изделий Евгения Гнучих рассказала, что 38% образцов жидкостей для электронных систем доставки никотина (ЭСДН), исследованных специалистами института, не соответствуют требованиям законодательства. Кроме того, производители зачастую указывают на упаковке товара уровень содержания никотина, который не соответствует действительности, а значит, вводят покупателя в заблуждение. Ко всему, установлено, что как только устройство начинает работать на повышенной мощности и идет высокий разогрев жидкости, то в аэрозоль, которую вдыхает курящий, выбрасываются опасные компоненты в объеме, намного превышающем количество таковых в сигарете.

Второй миф - “вейп не вызывает зависимость”. Я как врач утверждаю — вызывает и психическую, и физическую зависимость. Есть симптомы отмены: нервозность, желание вновь “парить”, головная боль, повышение артериального давления и т. д. Многие потребители даже не осознают, что картриджи для электронных сигарет содержат никотин, и предполагают, что они содержат только ароматизатор. Легкая доступность вейпов, заманчивая реклама, различные вкусы жидкостей для электронных сигарет и вера в то, что они безопаснее, помогли сделать их привлекательными для молодежи. Кроме того, вейпы легко скрыть от родителей, поскольку они не оставляют после себя запах табачных сигарет и часто маскируются под флешки.

Третий миф - “вейп лучший способ бросить курить сигареты”. Почти семь из десяти курильщиков говорят, что хотят бросить, и может возникнуть соблазн перейти на электронные сигареты, как способ облегчить переход от традиционных сигарет к полному отказу от курения. Но многочисленные исследования показывают, что зависимые после перехода на электронные сигареты периодически продолжают курить и обычные сигареты.

Четвертый миф - “вейп уменьшает общее количество курильщиков”. Среди молодежи электронные сигареты, особенно одноразовые, более популярны, чем любой традиционный табачный продукт. Плюс ко всему, электронные сигареты имеют более низкую стоимость использования, чем традиционные, и молодежь находит отсутствие запаха привлекательным, что частично снижает стигматизацию курения. При этом, люди, которые в противном случае никогда бы не курили, приобретают эту привычку.

К большому сожалению, употребление вейпов в Краснодарском крае учащается, и это касается, прежде всего, молодого поколения. Курений вейпов становится модным и имеет социализирующий эффект при совместном употреблении – чтобы не отставать от сверстников. Вейп-шопы и бары, вейп-кафе и фестивали — за короткий срок появилась целая субкультура потребителей вейпов. На мой взгляд, нужно относиться к вейпу как ко всем зависимостям с применением законов профилактики и лечения».

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...