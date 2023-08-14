Титульным спонсором ФК «Кубань» стала строительная компания Dogma

Новым титульным партнером ПФК «Кубань» стал краснодарский строительный холдинг Dogma. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Кубань» Фото: ФК «Кубань»

Логотип партнера команды будет нанесен на игровую форму и рекламные поверхности, включенные в коммерческий регламент.

«Мы понимаем, что поддержка спорта и реализация совместных проектов в этой области – это основа для здорового современного поколения государства»,— отметил вице-президент ГК Dogma Геннадий Боярко.

В июне прошлого года сообщалось, что основным спонсором клуба выступит компания «Синара-ГТР». Соглашение об оказании спонсорской помощи было рассчитано с 2023 по 2026 год.

Анастасия Донскова

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