В Татарстане антиквара задержали по подозрению в хищении Звезды Героя Советского Союза

В Татарстане полицейские задержали антиквара, которого подозревают в хищении редких наград, включая Звезду Героя Советского Союза. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной версии, мужчина получал сведения о лицах, которые были удостоены редкими наградами, из открытых источников. В основном речь шла об экс-работниках производственного объединения «Татнефть», которые в начале 90-х получили ордена Дружбы народов РСФСР. Подозреваемый обращался к ним самим или их родственникам, при этом представлялся журналистом или сотрудником музея, который собирает информацию для статьи. Следствие считает, что он просил показать ему награды, а сам в это время совершал подмену оригинального ордена на копию, позже он продавал похищенное коллекционерам через интернет по стоимости от 200 тыс. руб.

По такой же схеме он совершал кражи других наград, В частности, ему удалось похитить Звезду Героя Советского Союза, Орден Славы, орден Александра Невского, медали «За отвагу». Потерпевшими являются ветераны ВОВ и участники боевых действий, включая спецоперацию на Украине.

Всего полицейские во время обыска обнаружили и изъяли у подозреваемого 43 различные госнаграды, антикварное оружие, а также пригодную для стрельбы французскую винтовку образца 1874 года.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сам он находится под подпиской о невыезде.

"Ъ-Казань"