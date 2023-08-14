Зарубежные СМИ: Почему природные пожары на Гавайях привели к большому числу жертв?

Жертвами природных пожаров на гавайском острове Мауи стали 93 человека и, как ожидается, их количество будет расти. Некоторые города сожжены практически дотла, сообщил губернатор штата Гавайи. В прессе пишут, что это самый смертоносный пожар на территории США за последние 100 лет. Спустя почти неделю после начала бедствия власти смогли очистить только 3% пострадавшей территории. Спасатели говорят, что на острове не было отлаженной противопожарной системы, а местные жители жалуются на недостаточную помощь чиновников. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Райское местечко превратилось в ад, пишет издание Hawaii News Now. Огонь уничтожил около 3 тыс. построек. В основном это жилые дома. Количество погибших подбирается к сотне, но спасатели только начали разбирать завалы. Сотни человек числятся пропавшими без вести. Они недоступны из-за перебоев работы сотовой связи. От Лахайны — это популярный у туристов курортный город — осталось немного, констатировал губернатор штата Гавайи Джош Грин.

The New York Times пытается проанализировать причины катастрофы. Выяснилось, что противопожарные системы на экзотическом острове не были готовы к пожарам. Спасатели жаловались, что в гидрантах нет воды. Ситуацию осложнил еще и ветер, который разносил огонь со скоростью более 70 миль в час. Ураган в прибрежной зоне не давал поднять в воздух вертолеты с подвесным водосливным оборудованием. Пожарные вместо борьбы, собственно, с огнем были вынуждены заниматься только эвакуацией жителей и туристов.

The Washington Post пишет, что Генеральная прокуратура Гавайев объявила о расследовании действий властей острова Мауи. Выяснилось, что не была отлажена даже система оповещения о чрезвычайной ситуации. Хотя несколько лет назад эксперты включили этот регион в список наиболее подверженных лесным пожарам. В условиях ЧП администрация также оказалась неспособна организовать помощь жителям. Местные жалуются, что получают больше поддержи с жильем и продовольствием от волонтеров, чем от штата.

The Associated Press уточняет, что с острова вывезли около 46 тыс. человек. Но есть немало туристов, которые не хотят прерывать свой отпуск. Для них подготовили 500 номеров в отелях в других районах Мауи, не затронутых пожаром. В сохранении туристического потока, не смотря на стихию, заинтересованы и местные власти. Губернатор отметил, что необходимо сохранять рабочие места и поддерживать местную экономику. Предварительный ущерб от пожара пока оценивается в $6,5 млрд, но эксперты полагают, что сумма вырастет. Основатель Амазон Джефф Безос и его невеста, телеведущая Лорен Санчес, сообщили, что создадут фонд помощи пострадавшим. Пара сообщила, что пожертвует $100 млн.

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