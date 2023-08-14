Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зарубежные СМИ: Почему природные пожары на Гавайях привели к большому числу жертв?

14 августа, понедельник

Жертвами природных пожаров на гавайском острове Мауи стали 93 человека и, как ожидается, их количество будет расти. Некоторые города сожжены практически дотла, сообщил губернатор штата Гавайи. В прессе пишут, что это самый смертоносный пожар на территории США за последние 100 лет. Спустя почти неделю после начала бедствия власти смогли очистить только 3% пострадавшей территории. Спасатели говорят, что на острове не было отлаженной противопожарной системы, а местные жители жалуются на недостаточную помощь чиновников. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Райское местечко превратилось в ад, пишет издание Hawaii News Now. Огонь уничтожил около 3 тыс. построек. В основном это жилые дома. Количество погибших подбирается к сотне, но спасатели только начали разбирать завалы. Сотни человек числятся пропавшими без вести. Они недоступны из-за перебоев работы сотовой связи. От Лахайны — это популярный у туристов курортный город — осталось немного, констатировал губернатор штата Гавайи Джош Грин.

Как лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за столетие

The New York Times пытается проанализировать причины катастрофы. Выяснилось, что противопожарные системы на экзотическом острове не были готовы к пожарам. Спасатели жаловались, что в гидрантах нет воды. Ситуацию осложнил еще и ветер, который разносил огонь со скоростью более 70 миль в час. Ураган в прибрежной зоне не давал поднять в воздух вертолеты с подвесным водосливным оборудованием. Пожарные вместо борьбы, собственно, с огнем были вынуждены заниматься только эвакуацией жителей и туристов.

The Washington Post пишет, что Генеральная прокуратура Гавайев объявила о расследовании действий властей острова Мауи. Выяснилось, что не была отлажена даже система оповещения о чрезвычайной ситуации. Хотя несколько лет назад эксперты включили этот регион в список наиболее подверженных лесным пожарам. В условиях ЧП администрация также оказалась неспособна организовать помощь жителям. Местные жалуются, что получают больше поддержи с жильем и продовольствием от волонтеров, чем от штата.

The Associated Press уточняет, что с острова вывезли около 46 тыс. человек. Но есть немало туристов, которые не хотят прерывать свой отпуск. Для них подготовили 500 номеров в отелях в других районах Мауи, не затронутых пожаром. В сохранении туристического потока, не смотря на стихию, заинтересованы и местные власти. Губернатор отметил, что необходимо сохранять рабочие места и поддерживать местную экономику. Предварительный ущерб от пожара пока оценивается в $6,5 млрд, но эксперты полагают, что сумма вырастет. Основатель Амазон Джефф Безос и его невеста, телеведущая Лорен Санчес, сообщили, что создадут фонд помощи пострадавшим. Пара сообщила, что пожертвует $100 млн.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...