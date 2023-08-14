С начала года произошло 46 ДТП с общественным транспортом, погибли три человека

За семь месяцев 2023 года произошло 46 аварий с общественным транспортом, в которых были ранены 64 человека, погибли три человека. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД по Свердловской области Александр Порубенко. По его данным, за аналогичный период 2022 года погиб один человек, 53 были ранены.

Александр Порубенко отметил, что рост ДТП с общественным транспортом идет с 2019 года и единственное исключение составил 2020 год, когда началась пандемия COVID-19. Чаще всего такие ДТП происходят в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Богдановиче, Кировграде. На столицу Урала, по его словам, пришлось 34 из 46 аварий.

Для снижения ДТП на общественном транспорте в 2023 году были дважды с 20-22 марта с 6-8 июня профилактические мероприятия «Автобус». Во время работ было проверено более 5 тыс. автобусов. Из них 237 имели технические неисправности, 18 — внесение изменений в конструкцию — либо установка дополнительных сидений, либо их демонтаж.

Среди нарушителей 93 автобуса не имели без технического осмотра, четыре водителя ездили с лишением прав, семь не имели право управления автобусом.

По версии ГИБДД, главными причинами аварий являются: несоответствие скорости транспорта относительно условий (19 ДТП), нарушение правил перевозки людей (90% виноваты пассажиры), несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда перекрестков и не предоставление преимущества движения пешеходам.

«В 2023 году не было ни одной аварии по причине технической неисправности автобусов. Была проведена гигантская работа, особенно, по обновлению автобусного парка, импортозамещению деталей и успешному запуску станций обслуживания, с чем были проблемы в других регионах»,— добавила директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук.

Напомним, 31 мая суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о ДТП с участием автобуса в ЗАТО Лесной, в результате которого погибли восемь человек. Авария произошла 10 июня 2021 года — из-за неисправности тормозной системы автобус врезался в толпу людей. Водителя Александра Зелева приговорили к четырем годам колонии, однако на основании ч.2 ст.62 УК РФ («Заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств») наказание ему заменили на четыре года принудительных работ. Директора транспортного предприятия Юрия Сивкова приговорили к году ограничения свободы. Уголовное дело в отношении механика Николая Худякова выделили в самостоятельное производство из-за его болезни.

Александр Стародумов

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