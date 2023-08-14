Погибшего в СВО майора Андрея Анисимова похоронили в Удмуртии

В Алнашском районе Удмуртии состоялись похороны офицера Андрея Анисимова, погибшего при выполнении боевого долга в ходе спецоперации. Как рассказал во «ВКонтакте» глава района Алексей Семенов, военнослужащий принимал участие в СВО с самого начала.

Майор Андрей Анисимов награжден медалями «За отвагу», «Участник специальной военной операции», посмертно представлен к «Ордену Мужества». «Андрей Викторович героически погиб в ходе специальной военной операции. До последней секунды своей жизни он оставался верен воинской присяге, защищая честь русского офицера»,— рассказал глава района.

Помощь семье погибшего военнослужащего оказывается в полном объеме.