На Памире погиб замдиректора Пермского филиала Волжского университета водного транспорта

В Киргизии при восхождении на пик Ленина погиб заместитель директора Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта Дмитрий Попов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

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Дмитрий Попов работал в Пермском филиале с 2012 года. Был заместителем руководителя по организационным и хозяйственным вопросам, занимался воспитательной и патриотической работой, вел блок, связанный с безопасностью.

О дате прощания с Дмитрием Поповым будет сообщено дополнительно.