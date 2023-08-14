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обновлено 14:32

На Памире погиб замдиректора Пермского филиала Волжского университета водного транспорта

В Киргизии при восхождении на пик Ленина погиб заместитель директора Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта Дмитрий Попов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Фото: страница Пермского филиала Волжского университета водного транспорта в соцсети

Фото: страница Пермского филиала Волжского университета водного транспорта в соцсети

Дмитрий Попов работал в Пермском филиале с 2012 года. Был заместителем руководителя по организационным и хозяйственным вопросам, занимался воспитательной и патриотической работой, вел блок, связанный с безопасностью.

О дате прощания с Дмитрием Поповым будет сообщено дополнительно.

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