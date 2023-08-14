На Кубани мужчина оштрафован за оскорбление памяти бойца СВО

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края привлек местного жителя к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Гражданину назначено наказание в виде штрафа в сумме 30 тыс. руб.

Решением суда установлено, что 3 июля текущего года житель города Усть-Лабинска прокомментировал в одной из социальных сетей публикацию о времени и месте захоронения погибшего участника специальной военной операции на Украине. Злоумышленник допустил грубые высказывания, оскорбляющие память погибшего военнослужащего. В судебном заседании мужчина вину признал, в содеянном раскаялся, пояснили в объединенной пресс-службе судов края.

Анна Перова, Краснодар