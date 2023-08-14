В Краснодаре организаторы нарколаборатории получили длительные сроки

Краснодарский краевой суд признал Андрея Мусиенко и Андрея Тевса виновными незаконном производстве наркотиков с целью их распространения путем тайниковых закладок на территории региона, сообщает объединенная пресс-служба судов края. Подсудимый Мусиенко приговорен к лишению свободы на срок 17 лет, со штрафом в сумме 100 тыс. руб., подсудимый Тевс – на 16 лет, оба будут отбывать наказание в колонии строго режима.

По данным суда, Андрей Мусиенко и Андрей Тевс действовали совместно с другими гражданами, личности которых пока не установлены. В апреле 2021 года господин Мусиенко подыскал в Крымском районе дом, выставленный на продажу, после чего сообщники выслали ему на электронный кошелек 1,6 млн руб. в форме цифровой валюты Bitcoin. Мужчина приобрел дом и вместе с Андреем Тевсом устроил в нем лабораторию по производству наркотических средств. После этого злоумышленники начали изготавливать и раскладывать в пакеты наркотическое вещество мефедрон. Наркотик предназначался для распространения через тайники – закладки. При обыске в заброшенном здании неподалеку от подпольной лаборатории сотрудниками полиции было изъято более 10 кг наркотического вещества, готового для распространения, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Анна Перова, Краснодар