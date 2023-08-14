На Украине бывшего генерал-майора СБУ приговорили 12 годам за госизмену

Бывший генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) приговорен к 12 годам тюрьмы. Ранее он руководил Центром специальных операций «А». Его осудили по статьям о государственной измене, а также покушении на теракт. Личность задержанного не раскрывается.

«При публичном обвинении офиса генерального прокурора суд признал виновным бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ в государственной измене, покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»,— говорится в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.

По версии следствия, генерал сотрудничал с ФСБ, собирал и передавал россиянам информацию о секретных операциях в районе АТО и сотрудниках украинских силовых органов. В прокуратуре считают, что генерал планировал убийство выходца из Чечни, который с февраля 2015 года возглавлял миротворческий батальон имени Джохара Дудаева.

По данным источников украинских СМИ, речь идет о Валерии Шайтанове. Его задержали сотрудники контрразведки СБУ 14 апреля 2020 года. По версии СБУ, Валерий Шайтанов был на связи под псевдоним Бобыль с полковником ФСБ России Игорем Егоровым.

Валерия Шайтанова подозревали в госизмене, совершении террористических актов, а также в планировании убийства добровольца Адама Осмаева. Как передают украинские СМИ, для задержания Валерия Шайтанова СБУ инсценировало смерть Адама Осмаева. «Новая газета» писала, что Валерий Шайтанов во время Майдана в Киеве командовал одной из штурмовых групп, которые жестко атаковали и захватили Дом профсоюзов в Одессе.

Анастасия Ларина