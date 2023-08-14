Паралимпиец взыскал с «Россети Урал» деньги за травму, полученную 16 лет назад

Свердловский областной суд удовлетворил исковые требования паралимпийца о взыскании компенсации морального вреда с «МРСК Урала» (теперь «Россети Урал») в размере 900 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе суда, 16 лет назад мужчину ударило током на трансформаторной будке, из-за чего он остался инвалидом.

По данным суда, инцидент произошел в 2007 году в селе Ильинское (Богдановичский район). Собирая ягоды, компания детей заметила трансформаторную будку, у которой были открыты двери. 12-летний Денис взобрался на крышу будки и начал падать. «Чтобы удержаться, ребенок схватился за электрические провода, которые были под напряжением. Денис получил удар током. После происшествия мальчик провел в ожоговом центре три месяца, перенес несколько операций и остался инвалидом»,— сказано в сообщении.

Мужчина подал иск в Богдановичский городской суд спустя 15 лет после получения травмы. Он просил взыскать с компании 1 млн руб. Как мужчина пояснил в суде, кроме физического увечья, он также получил психологическую травму. После выписки из больницы он обучался на дому, а когда вернулся в школу, заметил, что отношение одноклассников к нему изменилось. «После работы с психологом он пересмотрел планы на жизнь, занялся спортом и стал призером Кубка мира по паратриатлону»,— передают в пресс-службе. Суд частично удовлетворил иск, с компании взыскали 900 тыс. руб.

Представители «Россети Урал» обжаловали размер компенсации в Свердловском областном суде. По данным суда, ответчик указывал на вину потерпевшего. «Ребенок не получил бы электротравму, если бы не поднялся на крышу трансформаторной подстанции»,— добавили в пресс-службе.

Областной суд не изменил решение Богдановичского суда. Судебная коллегия отметила, что согласно действовавшему на тот момент законодательству, компания-собственник трансформаторной будки была обязана ограничить доступ к объектам повышенной опасности.

Как сообщили в Telegram-канале «Россети», ОАО «МРСК Урала» в августе официально зарегистрировало в ФНС России смену фирменного наименования на ПАО «Россети Урал». Это произошло в рамках перехода на единую бренд-архитектуру

Полина Хабарова

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