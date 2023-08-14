ВТБ: в Саратовской области начали почти в два раза чаще брать ипотеки

За первые семь месяцев 2023 года ВТБ выдал жителям Саратовской области свыше 1,2 тыс. ипотек на 3,9 млрд руб. Рост в сравнении с аналогичным периодом 2022-го составил 44%, рассказали в пресс-службе финансовой организации.

В январе-июле чаще брали займы на приобретение готового жилья. Самой востребованной стала «Семейная ипотека».

Объем выдачи ипотек в июле оказался схожим с показателем предыдущего месяца. В июле саратовцы взяли 220 жилищных займов на сумму около 740 млн руб., что на 60% больше, чем в том же месяце прошлого года и на 8%, чем в 2021-м. Размер среднего чека составил в июле 2023-го 3,4 млн руб. — это на 15% меньше, чем в начале года.

Льготную ипотеку оформили за семь месяцев в ВТБ больше 140 семей Саратовской области на сумму свыше 800 млн руб. Больше половины пришлось на программу «Семейной ипотеки». Второе место у «Ипотеки с господдержкой—2020».

«Отпускной сезон практически не отразился на объемах продаж на рынке жилищного кредитования. Мы прогнозируем позитивную динамику рынка и во втором полугодии. Факторами роста станут льготная ипотека, на которую у нас до 15 сентября улучшены условия по ставкам в ключевых программах, а также увеличивающийся спрос на ИЖС, по которому банк предлагает различные программы и специальные условия», — прокомментировал управляющий ВТБ в Саратовской области Вячеслав Панасенко.

В ПФО за семь месяцев ВТБ выдал 24,6 тыс. ипотек на сумму более 92 млрд руб. Больше всего займов взяли жители Татарстана, Самарской области и Башкортостан.

Дарья Васенина

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