В Новосибирской области ищут поставщика автобусов за 140 млн рублей

В Новосибирской области два района ищут поставщика пассажирских автобусов. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Черепановский район намерен приобрести девять дизельных автобусов на 30-35 посадочных мест, стартовая (максимальная) цена составила 54 млн руб. Поставщику необходимо поставить транспортные средства до 1 декабря. Власти Сузунского района разместили два контракта – стоимость первого составила 14,5 млн руб. Он включает в себя поставку автобуса на 25-30 посадочных мест. По другому договору – автобус на 35-40 посадочных мест стоимостью 8,6 млн руб. Техника должна быть доставлена до 15 декабря.

Также тендер на поставку транспорта разместил Искитим. Городу требуются четыре автобуса с газовыми двигателями на 30-35 посадочных мест, начальная (максимальная) цена контракта - 62,5 млн руб.

Прием заявок осуществляется до 22 августа. Торги пройдут в формате электронных аукционов 24 августа.

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Александр Киселев