Нижегородские власти скорректируют программу восстановления Харцызска в ДНР

Правительство Нижегородской области намерено скорректировать программу восстановления и развития подшефного города Харцызск в ДНР. Об этом нижегородский губернатор Глеб Никитин сообщил по итогам рабочей поездки в ДНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Он напомнил, что в Харцызске, а также в Иловайске, Зугрэсе и других населенных пунктах ДНР постоянно работают представители правительства Нижегородской области, строители и специалисты ЖКХ. В ходе поездки Глеб Никитин обсудил с врио главы ДНР Денисом Пушилиным подготовку к учебному году, осенне-зимнему периоду, а также ремонт объектов жилищного фонда.

Также Глеб Никитин проверил ход работ в центральной городской больнице Харцызска, где ремонтируют отделение реанимации и анестезиологии и амбулаторию, в помещении МФЦ. Губернатора поручил обеспечить благоустройство прилегающих к ремонтируемым объектам территорий и восстановление дорог.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году избюджета Нижегородской области на восстановление города агломерации Большой Харцызск было направлено более 2 млрд руб. В первую очередь в 2022 году был сделан акцент на восстановлении водо- и теплоснабжения, ремонте дорог и подготовке города к отопительному сезону.

Андрей Репин