ТАСС: 104-ю гвардейскую дивизию воссоздадут в составе ВДВ к декабрю

В составе Воздушно-десантных войск снова создадут 104-ю дивизию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. По его словам, дивизия будет создана к 1 декабря.

«Принято окончательное решение о воссоздании в составе Воздушно-десантных войск 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады»,— заявил собеседник агентства.

В День Воздушно-десантных войск, 2 августа, командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский пообещал к концу года создать еще два парашютно-десантных полка и возродить 104-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Конкретные сроки он не называл.