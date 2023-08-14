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Коммерсантъ FM
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ТАСС: 104-ю гвардейскую дивизию воссоздадут в составе ВДВ к декабрю

В составе Воздушно-десантных войск снова создадут 104-ю дивизию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. По его словам, дивизия будет создана к 1 декабря.

«Принято окончательное решение о воссоздании в составе Воздушно-десантных войск 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады»,— заявил собеседник агентства.

В День Воздушно-десантных войск, 2 августа, командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский пообещал к концу года создать еще два парашютно-десантных полка и возродить 104-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Конкретные сроки он не называл.

104-я гвардейская стрелковая ордена Кутузова дивизия принимала участие в Великой Отечественной войне в составе 9-й гвардейской армии. Участвовала в сражении под Сливице, последнем крупном сражении после подписания капитуляции.

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