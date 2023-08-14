За полгода в Свердловской области пропали 99 человек

В Свердловской области за полгода пропало без вести 99 человек, рассказал на пресс-конференции заместитель начальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Александр Новиков.

По его словам, за этот период найдены 70 человек. В розыске находится 33 пропавших, из них 10 детей. Александр Новиков отметил, что они все из детских домов, интернатов или других специализированных учреждений. Всего за весенне-летний период 2023 года было рассмотрено 1021 заявление, в 922 случаях люди найдены. За аналогичный период прошлого года было принято 1165 заявлений об исчезновении. «Мнение, что подавать заявления надо через сутки, — устарело. Это заблуждение. Мы заявляем, что надо обращаться как можно быстрее»,— подчеркнул Александр Новиков.

Начальник оперативной службы Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Свердловской области Кирилл Трясцин добавил, что люди в летний сезон пропадают в основном в лесах. Для их поиска МЧС использует беспилотники с тепловизором.

Александр Стародумов

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