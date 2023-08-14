Дожди и до +33°С ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии 15 и 16 августа ожидаются кратковременные дожди и грозы, а температура воздуха днем окажется на уровне +26..+31°С. При этом ночью столбик термометра опустится до +12..+17°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

К концу рабочей недели окажется еще теплее. 17 и 18 августа в ночные часы температура воздуха окажется на уровне +12..+17°С, днем — +28..+33°С. Осадки маловероятны.

Однако к выходным погода несколько испортится. Температурный фон начнет понижаться, а местами отметятся кратковременные дожди.