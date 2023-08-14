Челябинск вошел в число мегаполисов с высокой долей нераспроданного нового жилья

Доля нереализованного жилья в новостройках Челябинска составляет 68%. По этому показателю мегаполис занял четвертое место среди 16 крупных городов РФ и Московской области. Об этом сообщается в исследовании сервиса анализа рынка недвижимости bnMap.pro.

В среднем за последний год в Челябинске ежемесячно продавалось 30 тыс. кв. м нового жилья. Сроки реализации товарных остатков на первичном рынке города аналитики оценивают в 3,3 года.

Среди крупных городов наибольшая доля нераспроданных лотов зафиксирована в Омске (77%), Краснодаре (75%) и Самаре (71%).

«Городами с самыми короткими расчетными сроками реализации непроданных лотов и самой низкой долей проектных остатков стали Нижний Новгород (2,3 года; 53%), Красноярск (2,3 года; 62%) и Пермь (2,6 года; 61%)»,— резюмируют авторы исследования.

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