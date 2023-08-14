Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему многокомнатные лоты становятся менее востребованными в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Рост стоимости квадратного метра и общей стоимости квартир и апартаментов в сегменте первичной недвижимости привели к тому, что девелоперы в своих проектах стали проектировать больше компактных лотов. Именно им все чаще покупатели стали отдавать предпочтение. А просторные многокомнатные лоты стали менее востребованными.

И сейчас в сегменте первичного жилья отмечаются трудности с реализацией вариантов, площадь которых превышает показатель в 150 кв. м. За полгода продано только чуть больше 100 таких объектов — это составляет 70% от прошлогоднего результата. При этом, как отмечают специалисты Urbanus.ru, минимальный размер чека в обозначенной категории увеличился с 41 млн руб. до 53 млн.

Если в секторе недвижимости площадью 150 жилых метров зафиксирован спад около 20%, то сделок по покупке квартир и апартаментов площадью около 200 м стало вдвое меньше. Если в первом полугодии прошлого года было продано около 40 просторных квартир и апартаментов, то за аналогичный период текущего года только 20. Значительная часть потенциальных покупателей явно сомневаются в ликвидности подобных форматов, полагают эксперты. И пока в сегменте высокобюджетного жилья продолжается период нестабильности, его перепродажа будет сопряжена с ощутимыми убытками.

Большинство подобных лотов продается в четырех столичных районах — это Раменки и Хорошево-Мневники, а также Даниловский и Пресненский районы. Вместе четыре локации концентрируют более 60% спроса. Год назад лидерская группа включала также Дорогомилово и Якиманку.