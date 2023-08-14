Президент ФК «Ростов»: Футболист Матиас Норманн обязан вернуться в клуб

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил, что полузащитник Матиас Норманн, покинувший России, по условиям контракта должен вернуться в расположение клуба, сообщает «Матч ТВ».

«Давайте дождемся определенного срока, когда Норманн должен будет вернуться в расположение „Ростова“. Если не прибудет, тогда будем говорить об этом»,— сказал господин Арутюнянц «Матч ТВ».

Норманн перешел в «Ростов» в 2019 году. За команду он сыграл 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь голевых передач. В сентябре 2022 года Норманн перешел из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. Соответствующее соглашение было рассчитано до 20 августа.

Ранее гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что норвежец уведомил оба клуба о расторжении контрактов и покинул Россию. По данным «Матч ТВ», «Ростов» контактирует с «Динамо» по этому вопросу для дальнейшей защиты интересов в органах ФИФА.

Кристина Федичкина