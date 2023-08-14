Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как розыгрыш Елизаветы Дмитриевой стал причиной дуэли Максимилиана Волошина и Николая Гумилева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Санкт-Петербург сегодня, набережная Мойки, 24. Когда-то до революции здесь располагался известный ресторан «Донон». По этому же адресу находилась редакция литературного журнала «Аполлон». С его издателем, поэтом и критиком Сергеем Маковским произошла однажды забавная история. Но чтобы ее по достоинству оценить, необходимо перенестись в Коктебель в дом Максимилиана Волошина.

Именно здесь Волошин придумал загадочную и влекущую Черубину де Габриак — молодую и страстную испанку, сочиняющую талантливые стихи. Ею стала поэтесса Елизавета Дмитриева, с которой у него в тот момент был роман. Надо сказать, что до этого у Дмитриевой был роман с Николаем Гумилевым и многими еще творчески одаренными личностями.

Короче, однажды в редакцию «Аполлона» пришел конверт со стихами. Листки были пропитаны духами, переложены засушенными цветами, и, самое главное, стихи действительно были талантливыми. Говорят, вместо Дмитриевой их тоже писал Волошин. Подпись Черубина интриговала. Маковский их сразу опубликовал. Вся редакция с нетерпением ждала звонков загадочной поэтессы. Многие были заочно влюблены в знойную иностранку. Звонила она редко, говорила немного хрипловатым сексуальным голосом. Удалось узнать, что ей 18 лет, живет она под надзором отца-деспота и монаха-иезуита, ее исповедника. Все это еще больше подогревало страсти.

Вышла следующая подборка ее стихов. В результате закончиться все могло трагически. Дмитриева призналась в розыгрыше своему очередному любовнику. Тот рассказал кому-то еще — обман вскрылся. Общему разочарованию не было предела. Более того, Гумилев, узнав об этом, похвалил стихи и отпустил грязную шутку в адрес самой Дмитриевой. Волошин закатил Гумилеву увесистую пощечину. И была дуэль — стрелялись поэты на Черной речке, где за 72 года до этого погиб Александр Пушкин. Автомобиль Гумилева застрял в снегах, сани Волошина тоже. Плюс Волошин потерял калошу и отказался без нее стреляться. Калошу нашли. Слава богу, у одного случилась осечка, а другой промахнулся.