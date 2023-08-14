«Крапивой» по Врубовке

15 лет в колонии строгого режима получил по приговору Верховного суда ЛНР старший лейтенант ВСУ Владимир Казюк. Следствие и надзиравшая за ним военная прокуратура установили, что офицер с помощью компьютерной программы «Крапива» организовал обстрел населенного пункта, в котором, по данным расследования, российских военных еще не было.

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Фото: СКР Владимир Казюк

Фото: СКР

В Главной военной прокуратуре «Ъ» рассказали, что командир 3-й танковой роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (войсковая часть А4267) вооруженных сил Украины старший лейтенант Владимир Казюк обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба).

По данным СКР, Владимир Казюк из Ивано-Франковской области служил в ВСУ с 2019 года. Инкриминируемое ему преступление офицер совершил в начале июня 2022 года.

«Достоверно зная» об отсутствии российских военных подразделений в населенном пункте Врубовка Попаснянского района ЛНР, офицер получил от командира подразделения с позывным Хан координаты целей на улицах Школьная, Юбилейная, Первомайская и произвел их корректировку при помощи имеющегося у него планшета марки Lenovo с установленной на нем специальной программой «Крапива». Затем старлей Казюк приказал подчиненным открыть огонь по целям. Из трех танков Т72Б было произведено 25 выстрелов осколочно-фугасными снарядами. Следствие и прокуратура сочли данную акцию «нападением на гражданское население и гражданские объекты в ходе вооруженного конфликта».

В результате обстрелов было разрушено или повреждено несколько домов. Жертв удалось избежать, так как большинство жителей Врубовки успели уехать из поселка, а те, кто остался, прятались в подвалах.

«Подразделения ВСУ заняли детский лагерь, расположенный в лесу в районе станции Венгеровка,— говорится в показаниях одной из местных жительниц, признанной потерпевшей.— Во Врубовке на тот момент осталось около сотни человек — это люди, которым некуда было уехать на Украине, а в сторону России украинские военные уже никого не выпускали, так как у них по дорогам везде были установлены блокпосты».

На жалобы о том, что страдает местное население, военнослужащие, по ее словам, говорили, что по их документам всех, кто поддерживает Украину, уже эвакуировали.

Старший лейтенант Казюк полностью признал свою вину, рассказав, что в руководстве ВСУ понимали, что Врубовку не удержать, поэтому и было принято решение оставить наступавшим войскам ЛНР и РФ развалины. Учитывая позицию военной прокуратуры объединенной группировки войск и сил на Донбассе, Верховный суд ЛНР назначил подсудимому 15-летний срок.

Николай Сергеев