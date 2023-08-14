В Волгограде бизнесвумен приговорили к колонии за сломанную на батуте ногу ребенка

Предпринимательницу из Волгограда признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка (ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Судом установлено, что 38-летняя бизнесвумен открыла детский игровой клуб с батутами, не зарегистрированными в Гостехнадзоре. Женщина наняла неквалифицированный персонал и не обеспечила его соответствующими инструкциями для работы с аттракционами.

11 декабря 2020 года одна из несовершеннолетних посетительниц сломала правую голень. Вину за это предпринимательница не признала.

Тракторозаводской районный суд приговорил жительницу Волгограда к 1,5 годам колонии общего режима с отсрочкой до 14-летия ее ребенка.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.