Подростку из Новосибирска грозит срок за телефонные кражи на 1,7 млн рублей

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении подростка, которого обвиняют в телефонном мошенничестве на сумму более 1 млн 700 тыс. руб. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в СУ СКР по Новосибирской области, пострадали четыре человека.

По версии следствия, 16-летний злоумышленник совместно с подельниками сообщал пострадавшим ложную информацию том, что их родственники якобы оказались в сложной ситуации, решить которую можно при помощи денег. Преступники действовали в период с января по март 2023 года.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Молодому человеку предъявлены обвинения по ч.2 и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, максимальное наказание семь лет лишения свободы).

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Александр Киселев