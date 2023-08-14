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Минприроды Оренбуржья опубликовало результаты анализа воды в районе гибели рыбы в Урале

Министерство природных ресурсов и экологии Оренбургской области обнаружило превышения по ряду химических веществ в воде в районе загрязнения Урала сточными водами в Орске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В конце минувшей недели экологическая лаборатория минприроды региона взяла пробы воды в реке, где произошел слив сточных вод и гибель рыбы. Специалисты зафиксировали превышения ПДК таких загрязняющих веществ, как ионы аммония, нитрит-ионы, цинк, фосфат-ионы, железо, сульфат-ионы и медь.

Результаты анализа направят в ТУ Росприроднадзора, правоохранительные органы для установления ущерба окружающей среде и источника слива.

Ранее в минприроды Оренбуржья назвали предварительную причину массовой гибели рыбы в Урале.

Ани Айвазян

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